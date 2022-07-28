Псковские курсанты провели юридические консультации для осужденных

11:05, 28 июля 2022, ПАИ

Курсанты из юридической клиники Псковского филиала Академии ФСИН России проконсультировали осужденных ИК-4 УФСИН России по Псковской области по вопросам в сфере уголовно-исполнительного права, уголовного права и уголовно-процессуального права. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе филиала академии.

Работу курсантов возглавил начальник кафедры организации режима и оперативно-разыскной деятельности в УИС Псковского филиала Академии ФСИН России Андрей Щербаков и старший преподаватель этой кафедры Максим Багнычев при поддержке руководства исправительного учреждения.

15 человек, обратившиеся за юридической консультацией, получили разъяснения по вопросам, связанным с соблюдением правил внутреннего распорядка исправительной колонии, соблюдением режимных требований, трудовым и бытовым устройством после освобождения, а также порядком обращения в органы государственной власти.

«Представители юридической клиники на постоянной основе посещают исправительные учреждения региона. Осужденным предоставляется возможность разрешить наиболее сложные юридические моменты, а курсантам получить практический опыт в общении и работе со спецконтингентом. Такая деятельность возможна благодаря налаженному взаимодействию юридической клиники Псковского филиала Академии ФСИН России и УФСИН России по Псковской области. На протяжении девяти лет она показывает свою эффективность», – отметил Андрей Щербаков.