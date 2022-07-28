В ПсковГУ выдали свидетельства младшим медицинским сестрам

11:19, 28 июля 2022, ПАИ

В Псковском государственном университете закончилось обучение по программе «Младшая медицинская сестра по уходу за больными». Свидетельство о профессии получили 20 человек, в том числе 14 бойцов из Псковского регионального отделения Российских студенческих отрядов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

В течение месяца на кафедре клинической медицины ребята научились оказывать первую медицинскую помощь, ухаживать за больными, а также отработали полученные навыки на базе врачебного здравпункта и аккредитиционно-симуляционного центра ПсковГУ.

«Я очень благодарна за предоставленную возможность получить свою первую и значимую профессию, - делится студентка 3 курса специальности «Лечебное дело» Ульяна Прошкина. - Нас не только познакомили с теорией, но и доступно показали все на практике. После такого обучения могу с гордостью сказать, что все навыки я освоила на 100%. Спасибо за прекрасный курс, впечатления и опыт».

По словам студентов, обучающихся по специальностям «Медицинская кибернетика» и «Медицинская биохимия», курс обучения заинтересовал их возможностью трудоустройства в лечебные учреждения Пскова и области в качестве младшего медицинского персонала. Уже этим летом ребята планируют начать работу в Псковской областной больнице и на станции скорой медицинской помощи.

В подготовке студентов принимали участие заведующая кафедрой, доктор медицинских наук, профессор Наталья Иванова, профессор кафедры клинической медицины, доктор медицинских наук Марина Галактионова, главная медицинская сестра врачебного здравпункта Елена Михайлова и инструктор аккредитационно-симуляционного центра ПсковГУ Марк Прокофьев.

Бойцы медицинского отряда «Алоэ», прошедшие курс обучения «Младшая медицинская сестра по уходу» активно включились в реализацию проекта «Восстановление после COVID-19» в Псковском региональном отделении Российского Красного Креста.

Профессиональное обучение студентов ПсковГУ стало возможным благодаря победе Псковского государственного университета в отборе среди образовательных организаций для предоставления грантов на бесплатное обучение участников студенческих отрядов по рабочим профессиям. Конкурсный отбор проводили молодёжная общероссийская общественная организация «Российские студенческие отряды» (РСО) совместно с Министерством науки и высшего образования Российской Федерации. С конкурсной документацией можно ознакомиться на официальном сайте МООО «РСО» трудкрут.рф и гранты.трудкрут.рф.