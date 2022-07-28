НКО Псковской области приглашают рассказать о себе в рамках социального проекта «День открытых дверей НКО»

11:25, 28 июля 2022, ПАИ

В августе состоится серия мероприятий, направленных на повышение уровня информированности жителей региона о деятельности некоммерческих организаций Псковской области в рамках реализации социального проекта «День открытых дверей НКО». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Организаторы проекта проведут образовательный интенсив «Школа социальной рекламы», а также фестиваль НКО в формате городской ярмарки-праздника.

Участники Школы получат практикоориентированные компетенции в области корректного позиционирования собственной организации в СМИ и социальных сетях, а также фундаментальные знания в области разработки социальной рекламы, начиная с идеи и заканчивая непосредственной трансляцией получившегося материала.

Фестиваль планируется организовать на открытом воздухе в Детском парке Пскова. Для НКО будет предоставлена возможность выставить презентационную площадку и выступить на сцене. Мероприятие предполагает 4-часовую информационно-познавательную программу, включающую в себя образовательную и развлекательную составляющие.

Для участия в Школе необходимо зарегистрироваться по ссылке. Регистрация доступна до 7 августа.

Организаторами проекта являются Автономная некоммерческая организация «Центр сопровождения некоммерческих организаций Псковской области» при поддержке правительства Псковской области, Управление культуры администрации города Пскова, автономная некоммерческая организация Псковской области «Центр молодежи и общественных инициатив». Социальный проект реализуется на средства субсидии правительства Псковской области. Более подробная информация доступная по ссылке.