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Общество

Запасы леща и окуня могут увеличиться в Псковской области

Запасы многих видов рыб в Чудско-Псковском озере стабильны, что говорит о высокой эффективности проводимых мероприятий, как мониторинговых, так и контрольно-надзорных, сообщил и. о. руководителя Псковского филиала ФГБНУ «ВНИРО» Сергей Михалап на круглом столе в медиацентре ПАИ. 

«Запасы таких видов, как окунь, лещ, плотва, находятся в достаточно стабильном состоянии. Что касается леща и окуня, тут даже есть тенденция к увеличению запасов», — рассказал спикер.

Он отметил, что в 2023 году по сравнению с текущим годом ожидается некоторое снижение запасов судака. «Но опять-таки это обусловлено биологическими особенностями данного вида», — пояснил Сергей Михалап.

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