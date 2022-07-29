Запасы леща и окуня могут увеличиться в Псковской области

10:31, 29 июля 2022, ПАИ

Запасы многих видов рыб в Чудско-Псковском озере стабильны, что говорит о высокой эффективности проводимых мероприятий, как мониторинговых, так и контрольно-надзорных, сообщил и. о. руководителя Псковского филиала ФГБНУ «ВНИРО» Сергей Михалап на круглом столе в медиацентре ПАИ.

«Запасы таких видов, как окунь, лещ, плотва, находятся в достаточно стабильном состоянии. Что касается леща и окуня, тут даже есть тенденция к увеличению запасов», — рассказал спикер.

Он отметил, что в 2023 году по сравнению с текущим годом ожидается некоторое снижение запасов судака. «Но опять-таки это обусловлено биологическими особенностями данного вида», — пояснил Сергей Михалап.