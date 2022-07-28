Псковские росгвардейцы стали призерами соревнований по спортивному ориентированию
Сотрудник отдела вневедомственной охраны Росгвардии лейтенант полиции Мария Васильева завоевала серебро на соревнованиях по спортивному ориентированию в рамках спартакиады на первенство псковского регионального отделения Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо». В общекомандном зачете росгвардейцы заняли второе место. Турнир прошел в Псковском районе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.
В состязаниях приняли участие восемь команд правоохранительных органов и воинских частей, дислоцирующихся на территории Псковской области.
В личном первенстве среди женщин серебро завоевала сотрудник отдела вневедомственной охраны Росгвардии лейтенант полиции Мария Васильева.
Организаторы турнира вручили победителям и призерам кубки, медали и грамоты.
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