Псковские росгвардейцы стали призерами соревнований по спортивному ориентированию

11:31, 28 июля 2022, ПАИ

Сотрудник отдела вневедомственной охраны Росгвардии лейтенант полиции Мария Васильева завоевала серебро на соревнованиях по спортивному ориентированию в рамках спартакиады на первенство псковского регионального отделения Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо». В общекомандном зачете росгвардейцы заняли второе место. Турнир прошел в Псковском районе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

В состязаниях приняли участие восемь команд правоохранительных органов и воинских частей, дислоцирующихся на территории Псковской области.

В личном первенстве среди женщин серебро завоевала сотрудник отдела вневедомственной охраны Росгвардии лейтенант полиции Мария Васильева.

Организаторы турнира вручили победителям и призерам кубки, медали и грамоты.