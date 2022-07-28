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Происшествия

В Пскове установлен подозреваемый в совершенном 22 года назад убийстве

СУ СК РФ по Псковской области

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), по факту обнаружения в 2000 году на окраине города Пскова тела женщины с черепно-мозговой травмой и следами воздействия высоких температур.

В ходе проведения 22 года назад первоначальных следственных действий следователи изъяли предметы, имеющие доказательственное значение, и провели по ним необходимые экспертные исследования. В связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, предварительное расследование по уголовному делу было приостановлено, однако работа по раскрытию преступления не прекращалась. 

После появления новых экспертных возможностей обгоревшие предметы нижнего белья потерпевшей были дополнительно исследованы, в результате чего на них выделен генотип мужчины, который поставлен на соответствующий учет. Благодаря этому в текущем году была получена информация о совпадении данного генотипа с генотипом жителя Пскова, у которого был получен биологический материал в ходе проверки его на причастность к совершению другого преступления против половой неприкосновенности.  

В июле 2022 года ход расследования уголовного дела был заслушан и поставлен на контроль заместителем председателя СК России Александром Владимировичем Клаусом, которым изучены имеющиеся по делу доказательства и даны указания о проведении конкретных следственных действий, направленных на получение и закрепление доказательств, установление мотива преступления и завершение расследования.

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