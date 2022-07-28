Светлана Мельникова рассказала, когда откроются Поганкины палаты

12:19, 28 июля 2022, ПАИ

Генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова в прямом эфире ЦУР рассказала, когда откроются Поганкины палаты.

«Мы сейчас активно готовимся к сдаче Поганкиных палат. Буквально на следующей неделе комиссия должна принять этот объект. Это огромное пространство, около двух тысяч квадратных метров. После реставрации цокольной части этого помещения значительно увеличились площади, а оформление их экспозиционное – это серьезные деньги. Но мы не можем себе позволить, что Поганкины палаты отреставрировали, а войти туда нельзя. Это было бы просто нечестно. Поэтому музей сделал всё возможное, чтобы приобрести новые витрины и именно в цокольной части открыть выставку», - поделилась директор.

Объект планируется открыть 16 августа выставкой «Клады великих потрясений». Экспозицию выставки составят находки, найденные в 2016 году около Поганкиных палат. В кладе более пяти тысяч уникальных предметов. Часть из них уже отреставрированы и попадут в экспозицию выставки.

По словам Светланы Мельниковой, в кладе есть вещи, связанные с личностью Петра I. А особую ценность клад составил для нумизматов – сохранилось большое количество различных монет.

Напомним, Поганкины палаты закрылись на реставрацию осенью 2018 года.