Михаил Ведерников наградил псковских росгвардейцев медалями за выполнение задач СВО

12:31, 28 июля 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в четверг, 28 июля, наградил государственными наградами Российской Федерации сотрудников и военнослужащих Управления Росгвардии по Псковской области, отличившихся при выполнении боевых и служебных задач в ходе специальной военной операции на Украине, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Сегодня за событиями на Украине следит весь мир, – отметил губернатор. – Сегодня наша страна принципиально, последовательно и успешно защищает свои интересы, позиции. Эти исторические события не происходят сами собой».

Глава региона отметил, что важнейший вклад вносят участники спецоперации, те, кто сражается с нацистами, защищает мирных жителей Донбасса. «Жители Псковской земли, как это и было всегда, не остаются в стороне. Наши военные, спецназ, полиция постоянно выполняют поставленные задачи. И, конечно, в их числе сводный отряд Росгвардии, который почти четыре месяца находился на передовой», - добавил губернатор. Он также отметил, что вся Псковская область с гордостью встретила новость о том, что сотрудники псковской Росгвардии успешно выполнили задачи и вернулись домой.

«Вы достойно ответили на все вызовы благодаря своему профессионализму. И сегодня для меня большая честь по поручению президента вручить вам заслуженные государственные награды. Я уверен, что для многих ваша служба будет хорошим примером для подражания. А вы всегда можете рассчитывать на помощь правительства Псковской области», - заключил Михаил Ведерников.

За отвагу и самоотверженность, личное мужество медаль Жукова глава региона вручил майору Андрею П. Старший лейтенант полиции Игорь А. и старший прапорщик полиции Роберт П. были отмечены за обеспечение государственной безопасности медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени.