Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Михаил Ведерников наградил псковских росгвардейцев медалями за выполнение задач СВО

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в четверг, 28 июля, наградил государственными наградами Российской Федерации сотрудников и военнослужащих Управления Росгвардии по Псковской области, отличившихся при выполнении боевых и служебных задач в ходе специальной военной операции на Украине, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Сегодня за событиями на Украине следит весь мир, – отметил губернатор. – Сегодня наша страна принципиально, последовательно и успешно защищает свои интересы, позиции. Эти исторические события не происходят сами собой».

Глава региона отметил, что важнейший вклад вносят участники спецоперации, те, кто сражается с нацистами, защищает мирных жителей Донбасса. «Жители Псковской земли, как это и было всегда, не остаются в стороне. Наши военные, спецназ, полиция постоянно выполняют поставленные задачи. И, конечно, в их числе сводный отряд Росгвардии, который почти четыре месяца находился на передовой», - добавил губернатор. Он также отметил, что вся Псковская область с гордостью встретила новость о том, что сотрудники псковской Росгвардии успешно выполнили задачи и вернулись домой.

«Вы достойно ответили на все вызовы благодаря своему профессионализму. И сегодня для меня большая честь по поручению президента вручить вам заслуженные государственные награды. Я уверен, что для многих ваша служба будет хорошим примером для подражания. А вы всегда можете рассчитывать на помощь правительства Псковской области», - заключил Михаил Ведерников.

За отвагу и самоотверженность, личное мужество медаль Жукова глава региона вручил майору Андрею П. Старший лейтенант полиции Игорь А. и старший прапорщик полиции Роберт П. были отмечены за обеспечение государственной безопасности медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

28 июля 2022

Готовность Троицкого моста в Пскове составляет 45%
28 июля 2022

Строительство стадиона в плюсской деревне Ляды начнётся 30 июля
28 июля 2022

ФОТОФАКТ Танк с именем «Скобарь» защищает Донбасс
28 июля 2022

В Пскове продолжаются поиски человека, который упаковал кошек в полиэтиленовые мешки
28 июля 2022

417 заявлений подали на участие в ДЭГ на выборах в Псковскую гордуму
28 июля 2022

Введение туристического сбора рассматривают в Псковской области
28 июля 2022

В Пскове по факту жестокой расправы с кошкой проводится проверка
28 июля 2022

Ещё 40 человек заразились COVID-19 в Псковской области

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...