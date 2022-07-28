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Общество

Введение туристического сбора рассматривают в Псковской области

Председатель комитета по туризму Псковской области Марина Егорова не исключает возможности введения в регионе туристического сбора, но только лишь частично, не на всей территории области. Об этом она заявила в разговоре с корреспондентом Псковского агентства информации.

«Мы видим целесообразность введения туристского сбора, чтобы были финансовые средства для развития инфраструктуры. У нас есть видение, но не на всей территории, частично», - сказала Марина Егорова.

По ее словам, такой сбор будет аккумулироваться в бюджете «отдельной строкой». Эти средства можно будет направить, как подчеркнула председатель комитета, на создание туристской инфраструктуры или «каких-то определенных моментов, которые необходимы непосредственно в сфере туризма» — навигацию, создание новых мест отдыха.

«Каждое муниципальное образование может непосредственно оперировать этими средствами», - добавила Марина Егорова.

Комитет Государственной Думы по туризму и развитию инфраструктуры разработал законопроект о туристическом сборе — более масштабной версии законопроекта о курортном сборе, который функционирует сегодня в трех регионах РФ. Заинтересованность в новой государственной инициативе проявили уже 18 регионов.

Как сообщала газета «Коммерсантъ», председатель комитета Сангаджи Тарбаев пояснил, что основная работа над законопроектом начнется осенью, пока «ситуация остается сложной, вопрос — дискуссионным». По словам члена комитета Алексея Черняка, механизм туристического сбора на 80% повторяет идею курортного, эксперимент по взиманию которого идет в РФ с 2018 года. Пока он действует только в Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях.

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