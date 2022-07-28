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Общество

На 300 тысяч рублей оштрафовали псковича за публичное оправдание терроризма

На 300 тысяч рублей оштрафовали жителя Пскова за публичное оправдание терроризма. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

Установлено, что мужчина, используя неустановленный мобильный телефон, будучи осведомленным о совершении 31 октября 2018 года в здании УФСБ России по Архангельской области террористического акта, разместил в открытом доступе на своей интернет-странице «ВКонтакте» публикации, содержащие публичное оправдание терроризма и практики насилия против правоохранительных органов. В ходе проведения расследования вина задержанного была полностью доказана.

Ему предъявили обвинение в совершении преступления по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание или пропаганда терроризма, совершенные с использованием СМИ либо электронных или информационно-коммуникационных сетей, в том числе сети Интернет).

Противоправную деятельность псковича пресекли в результате реализации комплекса оперативно-разыскных мероприятий Управлением ФСБ России по Псковской области.

Приговором 2-го Западного окружного военного суда мужчину привлекли к уголовной ответственности и оштрафовали на 300 тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу, добавили в ведомстве.

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