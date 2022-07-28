ФОТОФАКТ Танк с именем «Скобарь» защищает Донбасс

13:44, 28 июля 2022, ПАИ

Танк Т-90М Вооружённых сил России с именем «Скобарь» защищает Донбасс в ходе специальной военной операции, сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».

«Красавец Т-90М ВС РФ c собственным именем «Скобарь» в «Накидке» – комплексе средств снижения заметности, значительно снижающем излучение разного диапазона от танка», – говорится в сообщении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о её проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. В связи с ухудшением ситуации власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.