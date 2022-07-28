Строительство стадиона в плюсской деревне Ляды начнётся 30 июля

13:46, 28 июля 2022, ПАИ

Строительство первого в этом году стадиона по программе «Газпром – детям» начнётся в селе Ляды Плюсского района 30 июля, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Представители энергетической компании, подрядной организации и органов власти встретились на площадке будущего объекта, чтобы на старте договориться о сроках, точках подключения, обязательствах и дальнейшем рабочем взаимодействии. В обсуждении приняли участие спикер областного Собрания депутатов Александр Котов, и. о. главы района Наталья Иванова, глава поселения Рагим Алимов и директор Лядской школы Елена Мохова.

«У нас две входные группы: одна, основная – это калитка, вторая – трёхметровые ворота, чтобы маломобильные группы населения могли посещать спортивные сооружения. Здесь бордюрный камень, полутораметровый газон и ограждение, здесь резиновая крошка, футбольное поле с искусственным покрытием, баскетбольная, волейбольная площадка, яма для прыжков в длину, воркаут, две трибуны по 12 мест», – перечислил объекты, открыв схему, представитель Фонда поддержки социальных инициатив «Газпрома» Олег Колесников.

Стадион украсят три флага – «Газпрома», Псковской области и Плюсского района. Площадка будет освещаться с помощью двух мачт, подвести электричество к сдаче объекта – задача местной власти. «Если есть возможность, лучше проложить под землёй кабель, чтобы не портить вид современного объекта воздушными линиями», – предложил Александр Котов.

Наталья Иванова поинтересовалась, насколько изменится уровень площадки и какой предусмотрен дренаж. По словам Олега Колесникова, общий уровень поднимется примерно на 20 см, система отвода воды состоит из четырёх колодцев по периметру и дополнительного, расположенного ниже, – для отвода воды в ближайший ручей. Покрытие и сам газон гигроскопичны.

Строительство стадионов по утверждённому проекту уже отработано, в среднем на реализацию такого проекта необходимо 35-40 дней при благоприятных погодных условиях.

Наталья Иванова предложила подрядчику помощь – в первую очередь речь идёт о помещениях для хранения оборудования, доступе к технической воде, организации оперативной связи для уточнения деталей.

В 2021 году в Псковской области по программе «Газпром – детям» построили 11 современных пришкольных стадионов. Это стало возможно благодаря взаимодействию губернатора Михаила Ведерникова с руководством «Газпрома» и планомерному погашению областью задолженности за природный газ.