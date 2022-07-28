Готовность Троицкого моста в Пскове составляет 45%

13:51, 28 июля 2022, ПАИ

За четыре месяца с момента выхода подрядчика на площадку готовность Советского (Троицкого) моста составляет 45%. Об этом сообщил глава администрации города Борис Елкин в своём Telegram.

Сейчас специалисты ведут работы по укреплению и подготовке опор для дальнейшего монтажа металлоконструкций пролетного строения. На объекте ежедневно работает порядка 60 человек.

Борис Елкин отметил, что работы много, но впереди главная цель – открыть движение по новому мосту к концу года.