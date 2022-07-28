Студентов ПсковГУ приглашают присоединиться к молодёжному историко-культурному форуму «Истоки»

14:55, 28 июля 2022, ПАИ

Студентов ПсковГУ приглашают стать участниками школы воспитания в рамках тематики «Семейные традиции». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Смена организована для сотрудников органов власти и учреждений, активистов общественных движений в сфере духовно-нравственного воспитания и работе с молодыми семьями и клубами молодой семьи от 18 до 35 лет. Она пройдёт с 1 по 6 августа в Печорах в рамках молодёжного историко-культурного форума «Истоки», который проводится по поручению президента Владимира Путина.

Для участия необходимо записаться по телефону 20-16-99 (доб. 213). Заявки принимаются до 29 июля включительно.

Напомним, программой мероприятий запланированы лекции, интенсивы, мастер-классы, дискуссии, а также культурная программа.

Организаторами мероприятий выступают Федеральное агентство по делам молодёжи по программе «Роспатриот», Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Общероссийская общественная организация «Российские студенческие отряды», правительство Псковской области, епархиальный Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь Псковской епархии Русской православной церкви, Псковский государственный университет.

Добавим, Молодёжный историко-культурный форум «Истоки» пройдёт с 1 августа по 8 октября. Участниками форума станут более 1 000 человек в возрасте от 14 до 35 лет – представители волонтёрских и патриотических организаций, активисты общественных организаций, молодые педагоги, архитекторы, экскурсоводы, историки и молодые семьи. В рамках мероприятия пройдёт десять смен в существующей инфраструктуре Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.