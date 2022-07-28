Награждены первые участники акции «Юный путешественник Псковской области»

15:58, 28 июля 2022, ПАИ

Состоялось награждение первых участников акции «Юный путешественник Псковской области», которую запустил комитет по туризму Псковской области в июне 2022 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно условиям акции, семья в составе родителей и шести детей посетила самые главные достопримечательности, расположенные в Пскове и муниципальных образованиях. Они осмотрели ансамбль Псковского кремля, монумент «Ледовое побоище» и городской планетарий, целый ряд объектов в Острове – цепные мосты через Великую, военно-исторический музей, военно-исторический комплекс «Линия Сталина», а также Горайский парк имени Лореров-Розенов в Островском районе, кроме того, мемориальный комплекс «Князь Александр Невский с дружиной», Изборскую крепость и Словенские ключи.

Напомним, что акция продлится до конца 2022 года. Суть акции состоит в том, чтобы дети с родителями, путешествуя по Псковской области, сделали фотографии с достопримечательностями из предложенного списка, разместили фото в социальной сети «ВКонтакте» или «Одноклассники» с хештегом #юныйпутешественникпсковскойобласти2022 и написали в сообщество о своём участии.

Участников, выполнивших все условия акции, наградят памятным дипломом и подарком.

Более подробно ознакомиться с условиями акции и списком достопримечательностей можно на туристическом портале Псковской области.