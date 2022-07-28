О новых профилактических мероприятиях в области земельного надзора расскажут псковичам 2 августа

16:05, 28 июля 2022, ПАИ

О новых профилактических мероприятиях в области земельного надзора расскажут псковичам 2 августа, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления Росреестра по Псковской области.

В этот день с 15:00 до 16:00 управление Росреестра по Псковской области проведёт консультацию граждан в формате горячей линии по телефону в Пскове 68-74-42.

На вопросы граждан ответит заместитель начальника отдела государственного земельного надзора, землеустройства, мониторинга земель, кадастровой оценки недвижимости, геодезии и картографии Светлана Пютцеп.

Позвонившим в указанное время на номер горячей линии гражданам расскажут, какие профилактические мероприятия в области земельного надзора проводятся в настоящее время, являются ли они проверками, предусмотрены ли штрафы, каков порядок проведения мероприятий.