Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Дорогу на Самолву приняли в эксплуатацию

В Гдовском районе принят в эксплуатацию один из главных туристических объектов дорожного нацпроекта – автомобильная дорога Кятицы – Низовицы – Самолва – Пнево. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Дорога ведёт к деревне Самолва, где расположен мемориальный комплекс «Александр Невский с дружиной» и историко-культурный центр «Самолва».

Работы проводились на участке от 0-го до 33-го км (выборочно, в населённых пунктах). Всего приведено в нормативное состояние более 11 километров дороги.

Дорога проходит через населённые пункты Ореховицы, Низовицы, Пископово, Горка, Ветеря, Ремда, Гологляг, Козлово, Таборы, Самолва.

В населённых пунктах заменено асфальтобетонное покрытие, отремонтированы пересечения, примыкания и съезды, выполнен ремонт водопропускных труб, укреплены обочины, приведено к нормативу дорожное полотно на мостовом сооружении через реку Ремда, нанесена дорожная разметка.

Также приведены в порядок остановочные комплексы: обустроены посадочные площадки с тротуаром, пандусом и тактильной плиткой, установлены металлические павильоны.

В рамках данного ремонта впервые в Псковской области была применена технология восстановления изношенных покрытий методом холодной регенерации с добавлением неорганических материалов. Такой метод позволяет повысить прочность конструкции всей дорожной одежды и увеличить межремонтные сроки.

Работы выполнила подрядная организация ООО «ДАФ» по контракту с ГБУ ПО «Псковавтодор».

«Объект принят без замечаний, подрядчик добросовестный, выполнил все работы в срок», – подытожил врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов.

Автомобильная дорога Кятицы – Низовицы – Самолва – Пнево относится к IV категории. Имеет две полосы движения с асфальтобетонным и переходным (ПГС) покрытиями.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

28 июля 2022

Дорогу на Самолву приняли в эксплуатацию
28 июля 2022

Виктория Матуле: Единственное, что я могу сделать, — рассказывать о том, что происходит в Латвии

28 июля 2022

ВИДЕО В псковском аэропорту успешно прошёл тестовый запуск транспортёра для выгрузки багажа
28 июля 2022

Награждены первые участники акции «Юный путешественник Псковской области»
28 июля 2022

В Псковской области увеличили коечный фонд для коронавирусных больных
28 июля 2022

17 человек с коронавирусом находятся в реанимации псковской инфекционки
28 июля 2022

Когда в Пскове появятся дизайнерские люки, рассказал Борис Елкин
28 июля 2022

Неработающие фонтаны в Пскове приведут в порядок

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...