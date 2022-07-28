Дорогу на Самолву приняли в эксплуатацию

16:24, 28 июля 2022, ПАИ

В Гдовском районе принят в эксплуатацию один из главных туристических объектов дорожного нацпроекта – автомобильная дорога Кятицы – Низовицы – Самолва – Пнево. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Дорога ведёт к деревне Самолва, где расположен мемориальный комплекс «Александр Невский с дружиной» и историко-культурный центр «Самолва».

Работы проводились на участке от 0-го до 33-го км (выборочно, в населённых пунктах). Всего приведено в нормативное состояние более 11 километров дороги.

Дорога проходит через населённые пункты Ореховицы, Низовицы, Пископово, Горка, Ветеря, Ремда, Гологляг, Козлово, Таборы, Самолва.

В населённых пунктах заменено асфальтобетонное покрытие, отремонтированы пересечения, примыкания и съезды, выполнен ремонт водопропускных труб, укреплены обочины, приведено к нормативу дорожное полотно на мостовом сооружении через реку Ремда, нанесена дорожная разметка.

Также приведены в порядок остановочные комплексы: обустроены посадочные площадки с тротуаром, пандусом и тактильной плиткой, установлены металлические павильоны.

В рамках данного ремонта впервые в Псковской области была применена технология восстановления изношенных покрытий методом холодной регенерации с добавлением неорганических материалов. Такой метод позволяет повысить прочность конструкции всей дорожной одежды и увеличить межремонтные сроки.

Работы выполнила подрядная организация ООО «ДАФ» по контракту с ГБУ ПО «Псковавтодор».

«Объект принят без замечаний, подрядчик добросовестный, выполнил все работы в срок», – подытожил врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов.

Автомобильная дорога Кятицы – Низовицы – Самолва – Пнево относится к IV категории. Имеет две полосы движения с асфальтобетонным и переходным (ПГС) покрытиями.