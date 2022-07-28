Новый дефибриллятор-монитор поступил в Опочецкую межрайонную больницу
В отделение стоматологии Опочецкой межрайонной больницы в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения поступил новый дефибриллятор-монитор «Аксион», сообщает региональный комитет по здравоохранению в своём Telegram.
Прибор предназначен для электроимпульсной терапии нарушений сердечного ритма в случае необходимости оказания неотложной медицинской помощи пациенту.
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