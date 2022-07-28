Виктория Матуле ответила на обвинения западных журналистов

17:43, 28 июля 2022, ПАИ

После выхода первой части интервью на телеканале «Первый Псковский» с жительницей Латвии и блогером Викторией Матуле бывшие псковские журналисты, которые теперь базируются в Риге, заявили, что в Прибалтике нет русофобии и свободно разговаривают на русском языке. Также они отметили, что не сталкиваются с такими проблемами, которые описала собеседница телеканала.

На вопрос корреспондента Псковского агентства информации, как девушка может прокомментировать такое заявление, она ответила просто: «Они против России, против российской власти работают? Если да, то неудивительно».

Полный сюжет смотрите на телеканале «Первый Псковский» в 20:00.