Виктория Матуле ответила на обвинения западных журналистов
После выхода первой части интервью на телеканале «Первый Псковский» с жительницей Латвии и блогером Викторией Матуле бывшие псковские журналисты, которые теперь базируются в Риге, заявили, что в Прибалтике нет русофобии и свободно разговаривают на русском языке. Также они отметили, что не сталкиваются с такими проблемами, которые описала собеседница телеканала.
На вопрос корреспондента Псковского агентства информации, как девушка может прокомментировать такое заявление, она ответила просто: «Они против России, против российской власти работают? Если да, то неудивительно».
Полный сюжет смотрите на телеканале «Первый Псковский» в 20:00.
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