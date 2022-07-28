Более 28 млн рублей дополнительно получит Псковская область на реализацию проектов благоустройства в малых городах

17:44, 28 июля 2022, ПАИ

Правительство Российской Федерации выделило Псковской области более 28 млн рублей на реализацию проектов – победителей всероссийского конкурса на создание комфортной городской среды. Распоряжение об этом подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства Псковской области.

Средства пойдут на завершение работ по проектам благоустройства территории в малых городах и исторических поселениях.

Всего в России будет дополнительно профинансировано 37 проектов, ставших победителями конкурса в 2020 году, и 136 проектов, победивших в 2021 году. На эти цели из резервного фонда Правительства РФ в общей сложности выделено 3,6 млрд рублей.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды включён в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды». Он проводится по поручению президента России с 2018 года. В нём участвуют города с численностью населения до 100 тысяч человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения.