Неоднократно лишённый прав новоизборянин снова сел за руль в состоянии алкогольного опьянения

17:45, 28 июля 2022, ПАИ

27 июля в 19:10 на автодороге Новоизборск – Коломно для проверки сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Печорский» остановили автомобиль «Ауди», за рулём которого находился местный житель, сообщает корреспондент газеты «Печорская правда».



В ходе проверки по базам данных выяснилось, что водитель иномарки 1982 года рождения не только ранее лишался права на управление транспортными средствами, но и уже был привлечён к уголовной ответственности по статье 264.1 УК РФ.



По решению суда мужчина был приговорён в 2022 году к 240 часам обязательных работ и к трёхлетнему запрету на вождение транспортных средств.



После медицинского освидетельствования, проведённого на месте, выяснилось, что гражданин находится в состоянии алкогольного опьянения. Причём превышение разрешённой нормы зафиксировано более чем в шесть раз.



Теперь злостного нарушителя, любящего погонять без имеющегося на то права, да ещё и подшофе, ждёт целый букет разбирательств.



Во-первых, согласно вступившим в силу 25 июля новшествам в статье 12.7 КоАП РФ, новоизборянина ожидают либо от 50 до 100 тысяч рублей штрафа, либо исправительные работы. Наказание определит мировой суд.



Во-вторых, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264 УК РФ. Все материалы переданы в органы дознания МО МВД России «Печорский».



В-третьих, автомобиль был эвакуирован на спецстоянку.