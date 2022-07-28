День ВМФ России отметят в Пскове 31 июля

17:54, 28 июля 2022, ПАИ

Торжественное мероприятие, посвящённое празднованию Дня Военно-Морского Флота России, состоится в Пскове 31 июля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

По традиции в мероприятии примут участие руководство и сотрудники дивизиона пограничных сторожевых катеров Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, представители областного правительства и ветераны.

В 11:00 на набережной Флотской Славы реки Великой в рамках мероприятия состоится праздничный митинг, посвящённый Дню ВМФ, возложение цветов к мемориальному комплексу псковичам-флотоводцам, показательные выступления великолукского авиационно-спортивного клуба, концерт с участием творческих коллективов Псковской области, а также торжественное прохождение пограничных сторожевых катеров дивизиона управления.