Заявки на участие во всероссийском конкурсе «Лучший дом. Лучший двор» псковичи могут подать до 15 августа

18:00, 28 июля 2022, ПАИ

Заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов в четверг, 28 июля, провёл совещание по вопросам организации и проведения в регионе всероссийского конкурса образцовых практик управления многоквартирными домами «Лучший дом. Лучший двор». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

Вице-губернатор акцентировал внимание участников совещания на необходимости широкого информирования граждан о возможности участия в конкурсе. Также вопрос должен быть проработан с представителями управляющих компаний.

Заявки на конкурс принимаются до 15 августа на сайте moydom.er.ru. Анкету участника отправить может как собственник или наниматель помещения в многоквартирном доме, член совета многоквартирного дома и член товарищества собственников жилья, так и представитель управляющей организации.

Победители будут определены в шести номинациях: «Лучшая практика работы совета многоквартирного дома», «Лучшая практика работы ТСЖ/ЖСК», «Самый дружный дом», «Лучшая практика проведения капитального ремонта», «Лучший подъезд» и «Лучший двор».

Цель мероприятия – повысить качество управления многоквартирными домами и эффективность работы управляющих организаций, а также усилить ответственность собственников жилых помещений в процессе содержания общего имущества и активировать их в реализации проектов по формированию комфортной городской среды.

Конкурс проводится президиумом генерального совета партии «Единая Россия» во взаимодействии с Министерством строительства и ЖКХ России и публично-правовой компанией «Фонд развития территорий».

Ознакомиться с положением конкурса можно здесь.