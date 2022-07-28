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Культура

В Пушкинском музее-заповеднике открывается выставка пленэрных работ студентов-живописцев

Рисунки и картины с пленэра. Фото: Афиша выставки

В музее-заповеднике проходят свою первую творческую практику студенты Санкт-Петербургского академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина, сообщают в пресс-центре Пушкинского музея заповедника.

Выставка студенческих работ, являющаяся отчетным этапом летней пленэрной практики художников-первокурсников, всегда интересна жанровым многообразием. В экспозиции представлены живописные и графические работы, созданные за полтора месяца на территории заповедника и его окрестностях – всего 72 графических листа и 113 живописных работ – пейзажи, интерьеры усадеб, натурные постановки и произвольные сюжеты.

Открытие выставки состоится завтра, 29 июля, в 15.00. Экспозиция развёрнута в Научно-культурном центре.

«Приходите общаться с молодыми художниками и их наставниками, любоваться работами, удивляться новым «взглядам» на привычные для нас сюжеты. Возможно, среди представленных портретных изображений вы узнаете себя или своих знакомых... Это, кстати, последняя выставка в Анфиладе выставочных залов перед грядущей масштабной реэкспозицией к 225-летию со дня рождения А. С. Пушкина», – сообщии сотрудники музея заповедника.

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