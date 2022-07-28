Николай Козловский побывал на станции биохимической очистки воды от сероводорода в Великих Луках
Сегодня глава города Великие Луки Николай Козловский с рабочим визитом посетил станцию биохимической очистки воды от сероводорода.
Здесь проводятся работы по реконструкции. Эта комплексная работа направлена на повышение надёжности систем водоснабжения, улучшение качества воды, поступающей в дома горожан.
"Очень важно, чтобы чистая вода была доступна каждому жителю нашего города, поскольку качественная вода – это здоровье великолучан", - отметил городской глава в своём Telegram-канале.
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28 июля 2022
Николай Козловский побывал на станции биохимической очистки воды от сероводорода в Великих Луках