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Николай Козловский побывал на станции биохимической очистки воды от сероводорода в Великих Луках

На очистной станции проводится реконструкция. Фото скрин видео

Сегодня глава города Великие Луки Николай Козловский с рабочим визитом посетил станцию биохимической очистки воды от сероводорода. 

Здесь проводятся работы по реконструкции. Эта комплексная работа направлена на повышение надёжности систем водоснабжения, улучшение качества воды, поступающей в дома горожан. 

"Очень важно, чтобы чистая вода была доступна каждому жителю нашего города, поскольку качественная вода – это здоровье великолучан", - отметил городской глава в своём Telegram-канале. 

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