Николай Козловский побывал на станции биохимической очистки воды от сероводорода в Великих Луках

19:42, 28 июля 2022, ПАИ

Сегодня глава города Великие Луки Николай Козловский с рабочим визитом посетил станцию биохимической очистки воды от сероводорода.

Здесь проводятся работы по реконструкции. Эта комплексная работа направлена на повышение надёжности систем водоснабжения, улучшение качества воды, поступающей в дома горожан.

"Очень важно, чтобы чистая вода была доступна каждому жителю нашего города, поскольку качественная вода – это здоровье великолучан", - отметил городской глава в своём Telegram-канале.