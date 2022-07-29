В Куньинском районе прошла акция «Чистый берег»

22:47, 28 июля 2022, ПАИ

Волонтеры – работники районного культурного центра, центральной библиотеки – 28 июля провели акцию «Чистый берег». Об этом ПАИ рассказала корреспондент газеты «Пламя».

В ходе акции добровольцы убрали мусор с берега Жижицкого озера у деревни Кривицы Каськовской волости. За пару часов работы участникам удалось собрать с десяток мешков отходов, оставленных отдыхающими.

«Дело хорошее, однако хочется напомнить, что убирать за собой следует самим отдыхающим – довезти свой мусор до контейнера несложно, а то ведь упование на волонтеров войдет в привычку, и когда-нибудь вы хрюкнете на людях», – предупреждает редакция газеты.