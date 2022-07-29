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Общество

В Куньинском районе прошла акция «Чистый берег»

Волонтёры убрали мусор с берега Жижицкого озера. Фото: Пламя

Волонтеры – работники районного культурного центра, центральной библиотеки – 28 июля провели акцию «Чистый берег». Об этом ПАИ рассказала корреспондент газеты «Пламя».

В ходе акции добровольцы убрали мусор с берега Жижицкого озера у деревни Кривицы Каськовской волости. За пару часов работы участникам удалось собрать с десяток мешков отходов, оставленных отдыхающими.

«Дело хорошее, однако хочется напомнить, что убирать за собой следует самим отдыхающим – довезти свой мусор до контейнера несложно, а то ведь упование на волонтеров войдет в привычку, и когда-нибудь вы хрюкнете на людях», – предупреждает редакция газеты.

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