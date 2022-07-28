Автобусы Псков – Витебск и Витебск – Псков начнут ходить с 1 августа

19:58, 28 июля 2022, ПАИ

C 1 августа начнут ходить автобусы по маршруту Псков – Витебск, сообщил в своём Telegram губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Автобус будет ходить ежедневно. Из Пскова от автовокзала он будет отправляться в 13.20 и прибывать в Витебск в 20.10.

В обратном направлении из Витебска автобус будет отправляться в 13.20 и прибывать в Псков в 20.10.

Остановки запланированы в Острове, Опочке, Пустошке, Невеле, Езерище, Гурки и Городке. Стоимость проезда –1157 рублей.

Решение о развитии транспортного сообщения мы обсуждали во время визита белорусской делегации в Псковской области.

«Благодарю коллег за поддержку, будем и дальше развивать наше сотрудничество», – пообещал глава региона.