Автобусы Псков – Витебск и Витебск – Псков начнут ходить с 1 августа
C 1 августа начнут ходить автобусы по маршруту Псков – Витебск, сообщил в своём Telegram губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Автобус будет ходить ежедневно. Из Пскова от автовокзала он будет отправляться в 13.20 и прибывать в Витебск в 20.10.
В обратном направлении из Витебска автобус будет отправляться в 13.20 и прибывать в Псков в 20.10.
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