В Псковской области может быть введён туристический сбор

21:19, 28 июля 2022, ПАИ

В Псковской области может быть введён туристический сбор. О том, что такая возможность рассматривается, сообщила председатель комитета по туризму Псковской области Марина Егорова Псковскому агентству информации, пишет издание «Аргументы и факты в Пскове».

Марина Егорова отметила, что сбор может быть введён не на территории всего региона, а только в некоторых местах. Средства, по ее словам, могли бы аккумулироваться в бюджете «отдельной строкой» и их можно было бы направить, например, на развитие туристической инфраструктуры.

«Каждое муниципальное образование может непосредственно оперировать этими средствами», – сказала Марина Егорова.

На сегодняшний день в трёх регионах страны действует курортный сбор. Комитет Государственной Думы по туризму и развитию инфраструктуры разработал законопроект, который предполагает более масштабное введение туристического сбора.