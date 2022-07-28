В Псковской области может быть введён туристический сбор
В Псковской области может быть введён туристический сбор. О том, что такая возможность рассматривается, сообщила председатель комитета по туризму Псковской области Марина Егорова Псковскому агентству информации, пишет издание «Аргументы и факты в Пскове».
Марина Егорова отметила, что сбор может быть введён не на территории всего региона, а только в некоторых местах. Средства, по ее словам, могли бы аккумулироваться в бюджете «отдельной строкой» и их можно было бы направить, например, на развитие туристической инфраструктуры.
«Каждое муниципальное образование может непосредственно оперировать этими средствами», – сказала Марина Егорова.
На сегодняшний день в трёх регионах страны действует курортный сбор. Комитет Государственной Думы по туризму и развитию инфраструктуры разработал законопроект, который предполагает более масштабное введение туристического сбора.
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
Стали известны адреса установок детских площадок в Пскове
Более 28 млн рублей дополнительно получит Псковская область на реализацию проектов благоустройства в малых городах