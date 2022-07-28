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Общество

В Псковской области может быть введён туристический сбор

В Псковской области может быть введён туристический сбор. О том, что такая возможность рассматривается, сообщила председатель комитета по туризму Псковской области Марина Егорова Псковскому агентству информации, пишет издание «Аргументы и факты в Пскове».

Марина Егорова отметила, что сбор может быть введён не на территории всего региона, а только в некоторых местах. Средства, по ее словам, могли бы аккумулироваться в бюджете «отдельной строкой» и их можно было бы направить, например, на развитие туристической инфраструктуры.

«Каждое муниципальное образование может непосредственно оперировать этими средствами», – сказала  Марина Егорова.

На сегодняшний день в трёх регионах страны действует курортный сбор. Комитет Государственной Думы по туризму и развитию инфраструктуры разработал законопроект, который предполагает более масштабное введение туристического сбора.

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