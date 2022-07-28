Двое детей и их родители пострадали в результате ДТП

21:50, 28 июля 2022, ПАИ

В Красногородском районе на 3 км автодороги Красногодск – Ильинское водитель автомобиля не справился с управлением и вылетел в кювет с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП пострадали четыре человека, в том числе 12-летний и 3-летний пассажиры.

Госпитализированы.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС.

Обстоятельства произошедшего выясняются.