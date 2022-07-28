Двое детей и их родители пострадали в результате ДТП
В Красногородском районе на 3 км автодороги Красногодск – Ильинское водитель автомобиля не справился с управлением и вылетел в кювет с последующим опрокидыванием.
В результате ДТП пострадали четыре человека, в том числе 12-летний и 3-летний пассажиры.
Госпитализированы.
На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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