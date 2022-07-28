Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Двое детей и их родители пострадали в результате ДТП

Фото с места просшествия

В Красногородском районе на 3 км автодороги Красногодск – Ильинское водитель автомобиля не справился с управлением и вылетел в кювет с последующим опрокидыванием. 

В результате ДТП пострадали четыре человека, в том числе 12-летний и 3-летний пассажиры. 
Госпитализированы.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС.
Обстоятельства произошедшего выясняются.

Фото с места просшествия

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

28 июля 2022

Двое детей и их родители пострадали в результате ДТП

28 июля 2022

Неоднократно лишённый прав новоизборянин снова сел за руль в состоянии алкогольного опьянения
28 июля 2022

Ребёнок и мать пострадали в результате ДТП в Великих Луках
28 июля 2022

В Пскове продолжаются поиски человека, который упаковал кошек в полиэтиленовые мешки
28 июля 2022

Пскович выкинул надоевшего ему щенка из окна многоэтажки
28 июля 2022

В Пскове по факту жестокой расправы с кошкой проводится проверка
28 июля 2022

Пропавшего мужчину второй день ищут в Плюсском районе

28 июля 2022

В Пскове установлен подозреваемый в совершенном 22 года назад убийстве


© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...