Роспотребнадзор опроверг слухи о необходимости введения новых антиковидных ограничений в России

22:21, 28 июля 2022, ПАИ

В социальных сетях распространяется информация, что Роспотребнадзор РФ призвал вновь ввести антиковидные ограничения. Ведомство опровергло эти слухи.

«Это не так. Наша позиция остаётся прежней. На сегодняшний день необходимости в возобновлении общефедеральных противоэпидемических ограничений нет.

Да, в связи с распространением новых подвидов штамма «Омикрон» в России наблюдается рост заболеваемости. Однако заболевание, вызванное подвариантами BA.4/BA.5, которые сейчас превалируют в нашей стране, протекает не так тяжело. Мы советуем не забывать о базовых правилах предосторожности. Так, людям из уязвимых категорий, в том числе тем, у кого диагностированы хронические заболевания, рекомендуется носить маски в общественных местах, а также пользоваться антисептическими средствами.

Кроме того, сохраняется рекомендация по прохождению ревакцинации от COVID-19 с периодичностью раз в полгода», – заявили в Роспотребнадзоре.