С Днём крещения Руси поздравил псковичей губернатор Псковской области
28 июля православные христиане отмечают День крещения Руси. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил верующих с этой датой.
«Святой князь Владимир Святославович внёс колоссальный вклад в становление и развитие нашей государственности, выбрав веру, которая на века определила суть, мироощущение и мировосприятие русского народа.
В самые сложные исторические периоды именно вера объединяла и вдохновляла наших соотечественников. Так было и так будет всегда.
По одной из версий князь Владимир Креститель родился под Псковом, в деревне Будник. И сегодня древняя Псковская земля продолжает бережно хранить заветы Православной веры, оставаясь одним из оплотов духовной жизни России.
Тысячи людей со всей страны ежегодно приезжают в нашу область, чтобы получить силу, поддержку и вдохновение в намоленных монастырях и храмах.
С праздником, дорогие друзья!
Пусть свет православной веры и впредь будет объединяющей силой нашего великого народа!», – написал в Telegram глава региона.
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