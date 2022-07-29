С Днём крещения Руси поздравил псковичей губернатор Псковской области

23:26, 28 июля 2022, ПАИ

28 июля православные христиане отмечают День крещения Руси. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил верующих с этой датой.

«Святой князь Владимир Святославович внёс колоссальный вклад в становление и развитие нашей государственности, выбрав веру, которая на века определила суть, мироощущение и мировосприятие русского народа.

В самые сложные исторические периоды именно вера объединяла и вдохновляла наших соотечественников. Так было и так будет всегда.

По одной из версий князь Владимир Креститель родился под Псковом, в деревне Будник. И сегодня древняя Псковская земля продолжает бережно хранить заветы Православной веры, оставаясь одним из оплотов духовной жизни России.

Тысячи людей со всей страны ежегодно приезжают в нашу область, чтобы получить силу, поддержку и вдохновение в намоленных монастырях и храмах.

С праздником, дорогие друзья!

Пусть свет православной веры и впредь будет объединяющей силой нашего великого народа!», – написал в Telegram глава региона.