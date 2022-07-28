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Культура

В Пскове восстановят здание Печерского подворья

Специалисты отмечают, что состояние здания было неудовлетворительным. Фото: АНО «Возрождение»

Здание Печерского подворья (надвратный корпус) на Профсоюзной в Пскове (1906 г.) станет одним из немногих в Пскове образов современной реставрации, сообщает АНО «Возрождение».

Будет воссоздан исторический облик здания, которое служило въездными воротами на территорию подворья. Эта функция будет учтена при реставрации. Проектом предусмотрено раскрытие арки. В помещении построят стеклянные стены и мансардный этаж.

Специалисты отмечают, что состояние здания было неудовлетворительным. Пришлось путем инъектирования укреплять фундаменты. Кирпичная кладка стен имела утраты до 70 %. Реставраторы занимались вычинкой камня, заполняли места утрат историческим кирпичом.
Произведена замена перекрытий внутри здания. Устраивается новая кровля, которая будет больше по объему и другой конфигурации.

Все работы требовали высокой квалификации специалистов, которых приглашали из ведущих реставрационных организаций России, параллельно шло обучение собственных кадров для псковского реставрационного дела.

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