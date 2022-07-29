Правительство РФ хочет раздать 9 невостребованных квартир в Псковской области нуждающимся

08:08, 29 июля 2022, ПАИ

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Правительство внесло в Госдуму законопроект, предлагающий разрешить региональным властям передавать льготным категориям граждан невостребованное жильё, предназначавшееся для уволенных в запас военных, сообщает «Парламентская газета».

Согласно документу, опубликованному в электронной базе Государственной Думы, изменения коснутся закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан».

В ходе реализации федеральной целевой программы «Жилище» часть жилых помещений, купленных на бюджетные деньги для уволенных военнослужащих, оказались невостребованными по разным причинам, в том числе из-за смерти граждан, их отказа от квартир или переезда, отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Всего в России насчитывается 82 такие квартиры, больше всего — в Свердловской области (27), Санкт-Петербурге (18) и Псковской области (9).

В результате региональные власти вынуждены тратить деньги на содержание подобных жилых помещений, не имея возможности передать их другим из-за отсутствия законодательных норм. Предложенная инициатива снимет эти ограничения.

Благодаря законодательным изменения невостребованные квартиры смогут передавать ветеранам Великой Отечественной войны, членам семей погибших и инвалидов ВОВ, пострадавшим в результате радиационных аварий и их ликвидаторам, ветеранам боевых действий, вставшим в очередь на улучшение жилищных условий до 1 января 2005 года, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов.