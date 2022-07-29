Эксперты назвали самые бюджетные направления для отдыха в августе

08:12, 29 июля 2022, ПАИ

Эксперты составили список самых бюджетных авианаправлений в России в августе, пишет РИА Новости со ссылкой на сервис «Туту.ру».

7 500 рублей на перелёт туда и обратно понадобится на маршрутах из Москвы в Санкт-Петербург, Череповец, Саратов, Уфу, Самару, Нижнекамск, Казань, Волгоград, Чебоксары и Екатеринбург.

Дешевле всего (4 220 рублей) обойдётся поездка в Северную столицу, а дороже всего — в Екатеринбург (7 380 рублей).

До 10 тысяч рублей в обе стороны хватит на поездку из Санкт-Петербурга. Так, самым недорогим станет полёт в Москву (4 144 рубля), Мурманск (7 383) и Архангельск (7 342). Чуть дороже будут стоить поездки в Калугу, Нижний Новгородок, Апатиты, Калининград, Казань, Череповец, Иваново.