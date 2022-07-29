Информацию о пропавшем без вести дедушке из Псковской области ищет его внук

08:16, 29 июля 2022, ПАИ

В программу «Жди меня» обратился Михаил Огурцов, который ищет информацию о своём дедушке Иване Чернышове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили волонтёры проекта «Жди меня».

«Мой дедушка по маме – Иван Чернышов 1907 года рождения. Жена – Селенкова Татьяна, – отметил заявитель. – Он был призван на войну в 1941-м в Пустоподлесском сельсовете (деревня Клевцы, Псковская область). Рядовой. Пропал без вести в октябре 1942 года».

Если вы можете помочь в поиске, если вам что-либо известно о Иване Чернышове, свяжитесь с волонтёрами проекта в Псковской области по электронной почте pskovnews@mail.ru.