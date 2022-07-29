Генеральный директор «Газпром межрегионгаз Псков» проинспектировал ход догазификации в деревне Лухново

08:51, 29 июля 2022, ПАИ

Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Олег Басников проинспектировал ход догазификации в деревне Лухново Псковского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ООО «Газпром газораспределение Псков».

К настоящему времени в населённом пункте проложено около 1,4 км газовых сетей, их общая протяжённость составит 5,3 км.

«В ближайшее время жители 85 домов деревни смогут оценить новый уровень качества жизни и преимущества сетевого природного газа. Сейчас заключено уже 55 договоров, более 60 % из которых исполнены», — отметил Олег Басников.