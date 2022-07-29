Пенсионный фонд выполнит обязательства выплаты страховых пенсий и пособий в полном объёме

09:14, 29 июля 2022, ПАИ

Пенсионный фонд выполнит обязательства выплаты страховых пенсий и пособий в полном объёме. На эти цели правительство выделило фонду 200 млрд рублей, сообщается в Telegram-канале Правительства России.

Как следует из сообщения, это решение принято для обеспечения 100-процентного исполнения обязательств выплаты страховых пенсий и пособий. Министерству финансов поручено проконтролировать целевое и эффективное использование этих средств и представить доклад в правительство до 31 марта 2023 года.