Пенсионный фонд выполнит обязательства выплаты страховых пенсий и пособий в полном объёме
Пенсионный фонд выполнит обязательства выплаты страховых пенсий и пособий в полном объёме. На эти цели правительство выделило фонду 200 млрд рублей, сообщается в Telegram-канале Правительства России.
Как следует из сообщения, это решение принято для обеспечения 100-процентного исполнения обязательств выплаты страховых пенсий и пособий. Министерству финансов поручено проконтролировать целевое и эффективное использование этих средств и представить доклад в правительство до 31 марта 2023 года.
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