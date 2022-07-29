Осуждённые изготовят мебель и облагородят территорию для школы в Псковском районе

09:19, 29 июля 2022, ПАИ

В Псковском районе временно исполняющий обязанности начальника ИК-4 УФСИН России по Псковской области Тимур Курдюков провёл рабочую встречу с директором Серёдкинской средней общеобразовательной школы Светланой Удальцовой. Стороны договорились о сотрудничестве и сроках исполнения обязательств, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Повестка дня совещания включала обсуждение вопросов, связанных с благоустройством территории образовательного учреждения, а именно с проведением демонтажа старой тротуарной плитки и достижением договорённости о производстве силами центра трудовой адаптации осуждённых исправительной колонии № 4 предметов школьной и гардеробной мебели.

Заключение государственных контрактов УФСИН с представителями муниципальной власти региона проводится в рамках налаженного взаимодействия, направленного на создание необходимых условий для трудовой занятости осуждённых и привлечения их к оплачиваемому труду.