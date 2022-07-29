Вера Емельянова призвала нарастить темпы капремонта Родинской школы

09:28, 29 июля 2022, ПАИ

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова и глава Псковского района Наталья Фёдорова проверили выполнение капитального ремонта Родинской средней общеобразовательной школы, сообщается в группе администрации Псковского района в соцсети «ВКонтакте».

Подрядная организация приступила к установке новых оконных блоков. Кроме того, продолжаются работы по замене системы отопления, электрики, холодного и горячего водоснабжения, демонтирована отмостка вокруг здания, на завершающем этапе работы по обустройству перегородок гардероба.

Вера Емельянова обратила внимание на необходимость увеличения темпа работ и соблюдения сроков, так как образовательный процесс должен начаться 1 сентября.

Отметим, ремонт ведётся в соответствии с графиком производства работ. Объект находится под постоянным контролем правительства Псковской области и администрации Псковского района.

Добавим, что капремонт образовательного учреждения начался в мае текущего года.