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Общество

Депутаты городской Думы контролируют работы по установке детских площадок в Пскове

В Пскове начались работы по установке детских площадок. В городских дворах активно проводится обустройство игровых комплексов, сообщили в пресс-службе ОМСУ Пскова.

«Это не просто котлован. Это будущая детская площадка. Скоро она появится во дворе домов № 55, 57 и 57а на Юбилейной. Такие площадки необходимы многим дворам округа № 7, жильцы домов ждут их. Площадки обязательно появятся, чтобы сделать пребывание детей на улице безопасным, интересным и современным», – отметила депутат Думы Ольга Фёдорова.

Депутат Галина Неваленная проконтролировала установку площадки в округе № 13. «Дети довольны», – рассказала она на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Отметим, новую детскую площадку устанавливают на Запсковье во дворе дома № 53 на улице Труда.

Всего в Пскове к концу сентября при поддержке губернатора Михаила Ведерникова появится 38 новых игровых комплексов.

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