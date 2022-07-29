Александр Котов: Новый состав ПОС, как и прежний, работает чётко

11:14, 29 июля 2022, ПАИ

Спикер областного Собрания Александр Котов оценил первый парламентский сезон, который региональный парламент отработал в оптимизированном составе и с новой структурой. Своё мнение он озвучил в беседе с главным редактором газеты «Псковская правда» Максимом Андреевым в эфире программы ПАИ-live.

По его словам, с точки зрения эффективности существенных изменений не произошло, так как она оценивается принятыми законами и нормативно-правовыми актами, никаких завалов у регионального парламента как не было, так и нет.

«Мы стараемся все поступившие законопроекты рассматривать вовремя и делаем это, как правило, сразу в двух чтениях. Поэтому новый состав, как и прежний, работает чётко», — пояснил спикер депутат.

Говоря о работе в сокращённом формате, Александр Котов отметил, что благодаря этому «стало меньше суеты».

«Больше стало вдумчивой и серьёзной работы. Депутаты чувствуют больше ответственности. Стало меньше популистских заявлений. Так что если с этой точки зрения оценивать, то новый состав стал более эффективным», — считает спикер областного Собрания.

Напомним, в сентябре 2020 года депутаты Псковского областного Собрания приняли решение сократить размер депутатского корпуса в региональном парламенте с 44 до 26 депутатов. Кроме того, в Псковской области изменили и нарезку избирательных округов, сократив их число с 22 до 13.