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II этап проекта «Классика: история и современность» пройдёт в Печорах с 3 по 6 августа

С 3 по 6 августа в Печорах пройдёт II этап проекта «Классика: история и современность». Проект, направленный на продвижение классического искусства России в её регионах, стартовал в конце июля в Тверской области. Он предусматривает проведение серии концертов, представляющих разные жанры искусства: музыкальное, вокальное и драматическое. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

В частности, 3 августа в паломническом центре «Дом паломника» Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря (Печоры, улица Юрьевская, 82а) состоится музыкально-поэтический спектакль «Шпаликов. Диалог», посвящённый 85-летнему юбилею со дня рождения советского режиссёра, сценариста и поэта Геннадия Шпаликова. В основу спектакля легли дневники, письма, так и не вышедшие на экран истории и киносценарии автора. Исполнители – Леонид Семёнов, актёр театра «МОСТ», Илья Халмурзаев, актёр театра «Ленком Марка Захарова», и лауреат всероссийских и международных конкурсов Дмитрий Андреев (гитара).

4 августа в паломническом центре и 6 августа в Печорском районном центре культуры (Печоры, улица Свободы, 29) состоится концерт «Музыка души». В его программе прозвучат произведения русских и российских композиторов и священномученика митрополита Серафима (Чичагова) в исполнении лауреатов всероссийских и международных конкурсов Ильи Хардикова (тенор), Юлии Малевской (меццо-сопрано), партия фортепиано – Сергей Семёнов.

Проект «Классика: история и современность» направлен на продвижение классического искусства России в её регионах. Целью проекта является популяризация многожанрового классического искусства. Он предусматривает проведение серии концертов, представляющих музыкальный, вокальный и драматический жанры искусства, и реализуется в семь этапов: в Тверской, Псковской, Московской, Липецкой, Тульской областях и Республике Хакасия. «Заключительным аккордом» проекта станет гала-концерт в Москве, на котором выступят участники «путешествия по России».

Программа проекта составлена для каждого отдельного региона на базе классического музыкального репертуара и современного драматического искусства, представляющего новое прочтение богатейшего русского и российского литературного наследия артистами сегодняшнего дня. Его мероприятия пройдут на знаковых площадках регионов, в них примут участие заслуженные и народные артисты Российской Федерации, лауреаты всероссийских и международных конкурсов, артисты ведущих московских театров.

Организаторы – Министерство культуры Российской Федерации, ФГБУК «Росконцерт», Центр кинофестивалей и международных программ при поддержке администрации городского поселения «Печоры», ООО «КиноФокус».

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