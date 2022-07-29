Псковичей просят сообщать о фактах расположения хостелов в жилых домах

10:57, 29 июля 2022, ПАИ

ГУ МЧС России по Псковской области просят псковичей сообщать о фактах расположения хостелов в здании жилых домов. Эта просьба связана с законом о запрете на размещение гостиниц и хостелов в жилых домах, который действует на территории РФ с 2019 года.

Напомним, что в Москве произошёл пожар на первом этаже жилого дома, погибло восемь человек, все эмигранты. Как сообщают СМИ, в здании был расположен хостел.