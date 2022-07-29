В Псковской области простились с тремя военными, погибшими на Украине

11:05, 29 июля 2022, ПАИ

В Псковской области простились с военными, погибшими в борьбе с нацистами на Украине. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

В последний путь проводили гвардии сержанта Андрея Егорова, гвардии младшего сержанта Григория Караченцева, гвардии рядового Евгения Алекссева.

Глава региона принёс искренние соболезнования родным и близким и добавил, что семьям будет оказана вся необходимая помощь.

«Мы гордимся, благодарны и всегда будем помнить», – подчеркнул губернатор.