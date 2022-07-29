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Общество

День ВДВ отметят в Зелёном театре Пскова 2 августа

Фото из архива ПАИ

2 августа в Пскове в Зелёном театре пройдут праздничные мероприятия, посвящённые 92-й годовщине со дня образования ВДВ России, сообщили в администрации города.

В программе – показательные выступления кинологов 76-й Черниговской Краснознамённой десантно-штурмовой дивизии, статический показ образцов вооружения воздушно-десантных войск,  интерактивный показ современной экипировки и многое другое.

Кроме того, на сцене Зелёного театра будет представлена концертная программа «У России есть своя защита». В ней примут участие вокально-инструментальный ансамбль «Голубые молнии», заслуженная артистка России Марина Курчавова, обладательница почётного звания «Душа земли Псковской» Татьяна Арсентьева, заслуженный коллектив народного творчества театр танца «Русские узоры» и группа «Саморезы».

Начало мероприятия в 12:00. Вход свободный.

2 августа в Пскове также пройдут церемонии возложения цветов. Так, в 08:00 мероприятие состоится у памятника 6-й роте «Купол» в деревне Черёха, в 10:40 – у стелы на площади Героев-десантников и у бюстов воинов-десантников 6-й парашютно-десантной роты 104-го полка Псковской дивизии ВДВ Михаилу Травину, Владимиру Швецову, Роману Афанасьеву на улице 128-й Стрелковой Дивизии.

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