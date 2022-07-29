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Общество

Сайты о зацепинге заблокировал Псковский городской суд

Псковская транспортная прокуратура выявила ресурсы, пропагандирующие проезд на железнодорожном транспорте запрещённым способом, на не предназначенных для проезда частях подвижного состава (на подножках, зацепах, в межвагонном пространстве и на крышах поездов) и фактически призывающие к этому. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской транспортной прокуратуры.

В ведомстве отметили, что вход на ресурс был свободный, регистрация пользователей для доступа не требовалась.

По результатам проверки транспортная прокуратура направила в суд административное исковое заявление с требованиями признать информацию запрещённой к распространению на территории Российской Федерации. Псковский городской суд требования прокурора удовлетворил. Доступ к сайтам заблокирован.

С начала года псковский транспортный прокурор направил в суд шесть аналогичных заявлений.

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