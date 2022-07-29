Псковские учителя могут стать ведущими шоу на федеральном телеканале

11:28, 29 июля 2022, ПАИ

Педагоги из Псковской области могут принять участие в кастинге телешоу «Классная тема!». Шоу будет выходить канале «Россия 1» при поддержке Минпросвещения РФ и компании VK. Проект создаётся по поручению президента Владимира Путина и Минпросвещения РФ.

«Каждый день в жизни педагога необычайно насыщен, удивителен и многогранен. Новое шоу – отличный повод продемонстрировать это и увидеть, почему отечественная школа считается не только самой качественной в части получения знаний, но и самой чуткой с точки зрения отношения к детям. Нашим учителям есть чем поделиться и что рассказать. Желаю удачи всем, кто будет участвовать в отборе», – обратился к учителям министр просвещения Сергей Кравцов.

Принять участие в кастинге могут учителя русского языка и литературы, математики, истории, географии, физики, химии и биологии. Заявку можно оформить через мини-приложение во «ВКонтакте». Приём заявок продлится до 10 августа.

После отбора семь лучших педагогов в шоу покажут, как они проводят уроки. Вера Фёдорова, классный руководитель 5-го «А» класса Пыталовской средней школы, отметила, что подобный проект – интересная идея, которая поможет раскрыть таланты педагогов.