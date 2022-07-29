Движение транспорта временно закроют на дороге Солоново – Хотицы 30 июля

12:49, 29 июля 2022, ПАИ

На период празднования 95-летия образования Псковского района 30 июля с 16:00 до 22:00 вводится временное ограничение движения транспортных средств по автомобильной дороге общего пользования регионального значения 58 ОП РЗ 58К-455 Солоново – Хотицы (км 0+000 – км 1+670), сообщается в группе администрации Псковского района в соцсети «ВКонтакте».

Заезд на территорию памятника будет обеспечен со стороны автомобильной дороги Псков – Писковичи.