Метеорные потоки можно будет увидеть в Печорском районе в ночь на 30 июля

13:54, 29 июля 2022, ПАИ

Наблюдения и фотосъемка метеорных потоков Южные Дельта-Аквариды и Альфа-Каприкорниды планируются в районе Мальской долины. Об этом сообщил астроном-любитель из Пскова Петр Митрофанов в группе «АстроПсков» в соцсети «ВКонтакте».

Для псковичей предлагают локацию от Иверской церкви с видом на Мальской монастырь.

Прогноз погоды для Изборска в ночь на 30 июля хороший. Ввиду светлого неба рекомендуется использовать для съемки выдержку 5-10 секунд. Снимать нужно на полностью открытой диафрагме на ИСО, близкому к максимальному.