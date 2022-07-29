О психическом состоянии человека можно судить по его отношению к уборке

13:57, 29 июля 2022, ПАИ

Выводы о психическом состоянии человека можно сделать на основе желания или его отсутствия делать уборку в доме. Такую точку зрения изданию «Вечерняя Москва» высказал врач-психотерапевт Алексей Вилков.

«Когда человек в депрессии или апатии, то из-за отсутствия мотивации может перестать убираться в квартире», — считает врач.

По его мнению, человек, который находится в тревоге, неврозе или с навязчивыми действиями, в силу повышенной тревожности часто склонен поддерживать сверхчистоту.

Кроме того, по словам врача, тревожный человек будет сдувать каждую замеченную им пылинку и постоянно думать о чистоте. Однако это не всегда свидетельствует о каком-либо заболевании, иногда зацикленность на чистоте связана просто с характером человека, отметил Вилков.

Таким образом, необходимость всегда убирать вещи на положенные им места может быть свидетельством эпилептоидного или педантичного характера личности.